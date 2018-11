Neo Dienstag, 13.11.2018 | 10:45 Uhr

Was bitte ist an diesen hässlichen Sichtbetonungetümen schön? Die landschaft wurde verschandelt,versiegelt und zerstört, Farben paar wenige Politiker,die auch in Bonn hätten bleiben können.

Der Architekt sollte sich was schämen, solch unnützen Kram entworfen zu haben. Ästhetik geht anders.

Abriss ist die einzig gute Lösung des Problems.