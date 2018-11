In einer Einrichtung für psychisch Kranke in Berlin-Wedding hat am Freitagvormittag ein Patient einen Pfleger mit einem Messer tödlich verletzt. Der Angreifer ist auf der Flucht. Die Polizei warnt davor, den Mann anzusprechen.

Ein Patient einer Einrichtung für psychisch Kranke hat in Berlin-Wedding einen Pfleger mit einem Messer niedergestochen. Das 39-jährige Opfer erlag wenig später seinen Verletzungen.



Der Angreifer war nach der Attacke am Freitag gegen 11.00 Uhr in der Wiesenstraße auf der Flucht, wie ein Polizeisprecher weiter mitteilte. Zahlreiche Polizisten suchten in der Umgebung des Heims nach dem Mann und warnten vor Kontakt zu ihm.

Der Mann sei 30 Jahe alt, 1,66 Meter groß. habe kurze dunkle Haare und trage einen Vollbart, twittert die Polizei. Er habe ein rundes Gesicht und eine korpulente Gestalt.

Zeugen, die in der Umgebung des Tatortes in der Wiesenstraße 17 etwas Ungewöhnliches beobachten, sollen den Notruf 110 wählen und den Verdächtigen nicht ansprechen. Die Polizei bittet um Vorsicht.

Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.