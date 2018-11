Nach dem Mord an einer jungen Frau in Berlin-Neukölln vor mehr als 30 Jahren gibt es jetzt einen Tatverdächtigen. Die Polizei nahm am Donnerstag einen 61-Jährigen fest. Zuletzt waren Spuren neu analysiert worden.

Mehr als 30 Jahre nach einem Mord an einer Frau in Berlin haben Ermittler einen Tatverdächtigen gefasst. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Donnerstag ein 61-jähriger Mann aus Berlin-Neukölln festgenommen.

Zielfahnder des Landeskriminalamtes hätten den Mann aufgrund eines Haftbefehls der Berliner Justiz festgenommen. Ihm werde vorgeworfen, am 18. September 1987 in der Innstraße in Berlin-Neukölln eine damals 30-jährige Frau getötet zu haben.

Die Deutsche Presse-Agentur berichtete im September 1987, eine 30-Jährige sei vom eigenen Sohn tot in ihrer Wohnung in der Innstraße gefunden worden. Der Sechsjährige sei gerade von der Schule zurückgekehrt. Laut Obduktionsbericht starb die Mutter zweier Kinder an einer Drosselung sowie Stichen in den Hals. Hinweise auf Motiv und Täter fehlten.