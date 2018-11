Ein Motorradfahrer ist auf der Autobahn 10 zwischen Rangsdorf und Genshagen auf einen Lastwagen aufgefahren und tödlich verunglückt.

Der 43 Jahre alte Mann war am Freitagnachmittag auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen von hinten gegen einen Lkw fuhr, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte. Der Motorradfahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb.

Der Lastwagenfahrer hatte zunächst nicht bemerkt, dass der Motorradfahrer mit seinem Wagen kollidiert war. Er meldete sich später bei der Polizei.