Attacke am S-Bahnhof Schöneweide

Aus Wut soll ein 48-Jähriger im Juni in Schöneweide zwei Obdachlose mit Benzin übergossen und angezündet haben. Jetzt hat die Berliner Generalstaatsanwaltschaft Anklage gegen den Mann erhoben - wegen versuchten Totschlags. Ein Opfer ist allerdings vor Kurzem gestorben.

Der Mann soll am Abend des 22. Juli 2018 vor dem S-Bahnhof Schöneweide zwei Obdachlose mit Bezin überschüttet und angezündet haben. Ein Opfer erlitt demnach leichte Verbrennungen , der andere Mann erlitt laut Staatsanwaltschaft lebensgefährliche Verbrennungen und musste ins künstliche Koma versetzt werden. Dieses Opfer sei vor wenigen Tagen gestorben, hieß es. Der Leichnam werde in Kürze obduziert.

Gegen einen 48-Jährigen, der im Juli einen Obdachlosen mit Benzin übergossen und angezündet haben soll, ist Anklage erhoben worden. Das teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Dem Mann würden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorggeworfen, hieß es.

Der mutmaßliche Täter war nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft zunächst in dem Bahnhof mit einem der Obdachlosen in Streit geraten. An einer Tankstelle soll er daraufhin Benzin gekauft und offensichtlich aus Wut und Verärgerung die beiden schlafenden Männer übergossen und angezündet haben.

Die Opfer hatten auf dem Bahnhofsvorplatz ein Nachtlager aufgeschlagen. Der Täter entkam zunächst, Zeugen löschten den Brand. Am 31. Juli wurde der Verdächtige verhaftet.