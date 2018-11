Berliner Ermittlern ist ein großer Schlag gegen den illegalen Drogenhandel gelungen. Bei einem Zugriff am Dienstag seien 33 Kilogramm Kokain beschlagnahmt und vier Männer festgenommen worden, teilte das Landeskriminalamt am Mittwoch mit.

Die mutmaßliche Bande sei schon länger beobachtet worden. Sie soll gewerbsmäßig Drogen aus den Niederlanden nach Deutschland geschmuggelt haben. Ihnen wird außerdem Kokain-Handel vorgeworfen. Für den Schmuggel sei ein Auto umgebaut worden. In Hohlräumen unter den Vordersitzen seien die Päckchen im Ziegelsteinformat versteckt worden. Die Fahnder schlugen demnach zu, als die Drogen in ein Bunkerfahrzeug umgeladen werden sollten. Im Drogenhandel würden Vorräte inzwischen oftmals unauffällig in Autos im Stadtgebiet gelagert statt in Wohnungen, erläuterte Schremm.

Neben den zwei mutmaßlich bei der Tat beteiligten Fahrzeugen beschlagnahmten die Beamten fünf Autos aus dem Besitz der Verdächtigen, darunter auch hochpreisige Modelle. Seit einer Gesetzesreform von Mitte 2017 kann die Polizei leichter Vermögenswerte von Verdächtigen einziehen. Musste früher der Staat belegen, dass Geld aus Verbrechen stammt, muss nun der Verdächtige nachweisen, dass er das Vermögen legal erworben hat.