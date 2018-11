Leo Berlin Montag, 05.11.2018 | 11:41 Uhr

Ich finde es einfach nur traurig so etwas zu lesen, weil es genau zeigt wo das Problem liegt: Außerhalb von Aktionswochen kann ich in Berlin tun und lassen was ich will und brauche keine Konsequenzen fürchten, weil es nicht genügend und/oder williges Personal bei Polizei und in Berliner Ordnungsämtern gibt. Wenn es in einer Stadt nicht einmal mehr geht die kleinsten Kleinigkeiten in den Griff zu bekommen, braucht man sich über den Vertrauensverlust in Staat und Politik nicht zu wundern...