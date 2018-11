Ein Teil der Straße Unter den Linden und der S-Bahnhof Brandenburger Tor sind wegen eines Polizeinsatzes am Mittwochabend gesperrt worden. Seit 20.15 Uhr sei der Linden-Boulevard zwischen Glinka- und Wilhelmstraße in Richtung Alexanderplatz gesperrt, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei rbb|24. Informationen, wonach beide Richtungen gesperrt sind, konnte er nicht bestätigen. Am S-Bahnhof Brandenburger Tor halte derzeit keine S-Bahn.

Grund sei die Überprüfung eines Fahrzeugs vor der Russischen Botschaft. Es habe dort gehalten, und als der Fahrer vom Objektschutz überprüft wurde, habe sich herausgestellt, dass er zur Fahndung ausgeschrieben ist. Er sei festgenommen worden. Zudem sei im Kofferraum ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Dieser werde von Entschärfern überprüft. Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Zuerst hatte die "B.Z." berichtet.