Bei einem Einsatz in einem Wohnhaus in Berlin-Hellersdorf sind mehrere Polizisten angegriffen und verletzt worden.



Wie die Polizei mitteilte, wurden drei Beamte in der Nacht zu Sonntag in der Torgauer Straße mit Fäusten attackiert. Unter anderem stürzten zwei Polizisten bei einem Gerangel mehrere Treppenstufen hinunter. Zwei Beamte mussten ihren Dienst beenden.



Auslöser des Einsatzes war eine Party; Anwohner hatten sich über laute Musik und lautes Gegröhle beklagt. Die beiden mutmaßlichen Angreifer waren betrunken und wurden festgenommen.