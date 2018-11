Einsatz in Brandenburg/Havel

Ein Polizist hat in Brandenburg/Havel in der Nacht zu Sonntag auf einen 51-jährigen Mann geschossen, ihn jedoch nicht getroffen. Nach Angaben der Polizei hatte der 51-Jährige den Polizeibeamten und seinen Kollegen zuvor mit einer Säge bedroht.



Die beiden Polizisten seien während ihres Dienstes in der Altstadt gegen 23 Uhr durch Sägegeräusche auf den Mann aufmerksam geworden, hieß es. Als sie ihn ansprachen, drohte der Mann mit der Säge - und reagierte nicht auf Aufforderungen, diese niederzulegen. Die Beamten setzten zunächst Pfefferspray ein und gaben einen Warnschuss ab. Laut Polizei habe das "keine Wirkung bei dem Angreifer" gezeigt.