Im Prozess gegen ein Mitglied des Abou-Chaker-Clan hat ein Richter des Berliner Amtsgerichtes Beugehaft gegen einen Zeugen verhängt.



In dem Fall geht es um mutmaßliche Körperverletzung in einer Praxis für Physiotherapie in Spandau. Das Clanmitglied soll dort den Hausmeister zusammengeschlagen haben, weil der ihn angeblich nicht respektvoll gegrüßt habe. Viele der Zeugen, die in dem Prozess befragt wurden, gaben an, sich nicht mehr an den Tathergang zu erinnern. Das mutmaßliche Opfer der Prügelei sprach gegenüber der Polizei davon, Angst zu haben.



Als jetzt der Chef der Physiotherapie-Praxis die Aussage verweigerte, ordnete das Gericht Beugehaft an. Diese könne sich bis zu drei Monate hinziehen, sollte der Zeuge weiter schweigen, betonte der Richter am Freitag.