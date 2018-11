Bei der Flucht habe der 27-Jährige an einer für ihn roten Ampel an der Kant- Ecke Windscheidstraße schließlich einen Unfall mit einem weiteren Auto verursacht. Dabei sei die Studentin, die auf einem Gehweg ihr Fahrrad schob, erfasst worden. Sie starb noch am Unfallort. Nach diesem Unfall fuhr das Täterauto laut Polizei noch ein paar Meter weiter und beschädigte weitere parkenden Wagen. Dann habe der Fahrer gestoppt und versucht, zu Fuß zu fliehen, bevor er in der nahe gelegenen Pestalozzistraße festgenommen wurde.

Der 18-jährige Beifahrer erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Auch der 27-jährige Fahrer und der 14-Jährige sowie die Fahrerin des anderen Unfallwagens wurden bei dem Unfall verletzt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Fahrer den Tod der Passantin zumindest billigend in Kauf genommen habe. Insgesamt 17 Prozesstage bis Ende Februar 2019 sind vorgesehen.