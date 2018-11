Das Berliner Landgericht hatte im Februar 2017 deutschlandweit zum ersten Mal in einem Raser-Fall lebenslange Haftstrafen wegen Mordes verhängt. Der Bundesgerichtshof (BGH) kassierte aber das Urteil. Die Richter dort sahen den Tötungsvorsatz als nicht ausreichend belegt an.



So musste das Landgericht im August erneute verhandeln, doch wegen eines Befangenheitsantrages der Verteidigung gegen die drei Berufsrichter wurde der Prozess ausgesetzt. Das Gericht hatten Besorgnis zu einer möglichen Befangenheit der Richter der 40. Strafkammer, so dass es zu der nun angesetzten erneuten Verhandlung kam. Für den Prozess, der am Montag beginnt, wurden zunächst 20 Termine festgelegt.