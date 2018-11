Ein Unbekannter ist in der Nacht zu Montag in die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung in Berlin eingebrochen. Dabei stahl er eine Nachbildung der Goldmedaille, die Brandt 1971 zur Auszeichnung mit dem Friedensnobelpreis bekam. Wie die Stiftung weiter mitteilte, hatte eine Mitarbeiterin den Einbruch am Montagmorgen gemeldet.