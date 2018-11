Anne Kohlick/rbb Video: Archiv zibb | 08.01.2014 | Frank Schlegel | Bild: Anne Kohlick/rbb

Reportage | Mit der M41 durch Berlin - "Eigentlich müsste der Busfahrer jeden Tag einen Orden kriegen"

23.11.18 | 08:01 Uhr

Die Linie M41 fährt von Neukölln nach Mitte – oft verspätet und dafür dann gleich im Rudel. Jeder dieser Busse ist ein Mikrokosmos auf Rädern: In seiner bunten Mischung aus Rollkoffer, Kopftuch und Kinderwagen spiegelt sich Berlin. Von Anne Kohlick

"Unglaublich, mal wieder alle hintereinander." Die Frau mit schwarzem Glitzerschal, die am Hermannplatz an einem kalten Novembernachmittag auf die M41 wartet, schüttelt den Kopf. Die Anzeigetafel neben ihr kündigt drei Busse an: einen in sechs, einen in sieben, einen in acht Minuten. Davor kam mal wieder lange Zeit nichts. Aber das sind alle gewohnt, die auf diese berüchtigte Berliner Buslinie angewiesen sind. Alle Köpfe sind nach links gedreht. Die Wartenden, die gerne Fahrgäste wären, schauen die Sonnenallee hinunter: Kommt er denn jetzt mal? Als die Busse schließlich einfahren, ist ein typisches M41-Phänomen zu beobachten: Die allermeisten quetschen sich in den vordersten Bus - auch wenn der nur bis zum Halleschen Tor fährt. Der zweite Bus bis Hauptbahnhof bekommt nur wenige Fahrgäste ab. Doch im Laufe der Fahrt werden es mehr – und man kann auf Menschen jeder Hautfarbe und jeden Alters treffen: Vom Kinderwagen bis zum Krückstock ist alles dabei.

| Bild: Anne Kohlick/rbb

Neue Rangfolge im Busrudel

Ungewohnt schnell kommen wir auf der Urbanstraße voran. Weil niemand die Haltewunsch-Taste drückt, schießen wir an der Haltestelle Jahnstraße vorbei - und überholen den M41er, der am Hermannplatz noch vor uns losgefahren ist. So schnell kann sich die Rangfolge im Busrudel ändern. "Die M41 ist meistens eine Katastrophe", schimpft eine blonde Frau mit buntem Halstuch, die jeden Tag zwischen Neukölln und Potsdam pendelt. "Um es pünktlich zur Arbeit zu schaffen, muss ich massiv Zeitpuffer einplanen, weil ich so oft umsteigen muss - und besonders auf die M41 ist nie Verlass. Meistens wenn ich an der Haltestelle warte, stehen auf der Anzeigetafel drei Busse. Erst fängt dort der eine an zu blinken, dann der zweite, dann der dritte. Ehe dann alle auf einmal kommen, wartet man schon mal eine Weile. Aber ich nehm's gelassen." Sie fahre immer noch lieber mit dem Bus als mit der U7, sagt sie - die sei noch voller.

"In Neapel versteht man unter Verspätung etwas anderes"

"Die Tür bitte freimachen." Am Halleschen Tor hat eine Frau mit Kind die Lichtschranke blockiert. Kurz vorher ist ein junger Italiener mit Zigarette in der einen und Handy in der anderen Hand zugestiegen. Jeden Tag fahre er mit der M41, erzählt er. Die Linie sei die kürzeste Verbindung von seiner Kreuzberger WG zur Pizzeria am Anhalter Bahnhof, wo er als Barista arbeite. Darüber, dass die M41 in Berlin für Unpünktlichkeit bekannt ist, lacht er nur. "Ich komme aus Neapel. Da versteht man unter Verspätung etwas anderes als zehn Minuten." Wir nähern uns dem Potsdamer Platz. Hier sind andere Menschen im Bus unterwegs als in Neukölln: Anzugträger und Rollkofferschieber sind hinzugekommen, die meisten Kinder und Frauen mit Kopftuch schon vor einigen Stationen ausgestiegen. Durch den kurvigen Tunnel unter dem Tiergarten fegt der Bus mit einiger Geschwindigkeit. "Zu ihrer eigenen Sicherheit bitten wir Sie, sich während der Fahrt festzuhalten" - diese automatische Ansage zu befolgen, ist gerade eine gute Idee.

Typisch für diese Linie ist, dass sie meistens übervoll ist - vor allem mit Kinderwagen."

Eine fast pünktliche M41

Am Hauptbahnhof kommen wir mit nur einer Minute Verspätung an. Nachdem alle Fahrgäste ausgestiegen sind, dokumentiert der Busfahrer an der Betriebshaltestelle den Fahrtverlauf. Hier darf er genau sechs Minuten Pause machen, bevor es wieder losgeht - zurück nach Neukölln. Als Busfahrer in Berlin arbeitet der gebürtige Sachse schon seit 20 Jahren - und ist auf allen Strecken unterwegs. Seinen Namen möchte er nicht nennen, aber über die M41 erzählt der Mann mit Brille, Glatze und gepflegtem weißen Bart gern: "Typisch für diese Linie ist, dass sie meistens übervoll ist - vor allem mit Kinderwagen."

Zahlen und Fakten imago stock&people Die Buslinie M41 - fährt zwischen Hauptbahnhof und Sonnenallee/Baumschulenstraße

- 12,2 Kilometer Strecke

- 31 Haltestellen

- rund 40.000 Fahrgäste täglich

- 44 Minuten dauert die komplette Fahrt laut Plan

- fährt zu Stoßzeiten alle fünf Minuten, nachts noch mindestens alle 30 Minuten

Zweite-Reihe-Parker sind seine "Lieblinge"

Der kritische Punkt auf der Strecke ist für ihn die Sonnenallee. Dort fährt sich der Bus die meiste Verspätung ein - wegen der vielen Zweite-Reihe-Parker, die Busspuren blockieren. "Das sind meine Lieblinge." Stress mit Fahrgästen hat er dagegen selten. Seine Strategie: "Der liebe Gott hat den Menschen zwei Ohren gegeben. In eins geht’s rein, ins andere wieder raus." Trotz aller Gelassenheit vermisse er häufig ein Lächeln, ein "Guten Tag", wenn die Fahrgäste bei ihm einsteigen: "Mit der Freundlichkeit wird’s seltener." Auf der Rückfahrt nach Neukölln schreit ein Baby. Dazwischen hört man Gesprächsfetzen auf Spanisch, Arabisch, Englisch, Deutsch, Französisch. "In der M41 können Sie jede Sprache lernen", sagt der Busfahrer." Einmal standen wir an einer Haltestelle, der Bus war übervoll, die Türen blockiert. Ein Fahrgast sprach mich an, ich soll doch eine Ansage machen, dass die Leute Platz machen, damit wir losfahren können. Ich habe ihn gefragt: Und in welcher Sprache soll ich das machen?"

"Was die Busfahrer hier mitmachen!"

Gleich hinter dem Busfahrer hat eine ältere Dame Platz genommen. "Er müsste eigentlich jeden Tag einen Orden kriegen", schwärmt sie. “Ich fahre häufig diese Linie. Was die Busfahrer hier mitmachen! Ungehobelte Leute, Kinderwagen, die als Geschosse eingesetzt werden, Spielzeug, das den Gang blockiert, Slalom fahren durch Baustellen - das ist wirklich eine Leistung, unter diesen Umständen sicher ans Ziel zu kommen!" Es wird langsam dunkel, als wir kurz nach vier wieder am Hermannplatz sind. Eine Frau mit Brille und kurzen blonden Haaren steigt ein. "Hach, schön warm", sagt sie, schmunzelt den Busfahrer an und reibt sich die kalten Hände. Sie ist oft in Neukölln mit der M41 unterwegs und deshalb gewohnt an Verspätungen und die Rudelbildung. In dieser Linie könne einem alles begegnen, sagt sie, "nette Menschen wie ich oder auch mal ganz Aggressive. Einmal hab ich’s erlebt, dass hier im Bus nachts ein Streit ausgebrochen ist, weil einer die Frau eines anderen wohl schief angeguckt hat. Da hat der ein Messer gezogen." Wie die Geschichte ausgegangen ist, wisse sie nicht. "Ich bin an der Sonnenallee ausgestiegen." Um sich in Sicherheit zu bringen? "Nein, das war meine Haltestelle. Ich habe keine Angst."

"Schreiben Sie: Dieser Bus ist sehr scheiße!"

Neben der Tür sitzen zwei Jugendliche mit Bartflaum an der Oberlippe. Sie seien unterwegs zum Frisör, sagen sie, ohne Ticket, und nennen die M41 eine "lustige Katastrophe". "Schreiben Sie: Dieser Bus ist sehr scheiße! Sie schreiben das wirklich? Im Ernst, er ist oft unpünktlich und dreckig. Aber ich wurde hier auch schon mal spontan zu einer Party eingeladen."

Vorbei am Supermarkt fährt der Bus M41 durch Neukölln. | Bild: Anne Kohlick/rbb

Die beiden Jungs seien sicher nicht die einzigen Schwarzfahrer in der M41, sagt der Busfahrer. "Es ärgert mich, dass so wenige Kontrolleure mitfahren. Wir als Fahrer können die Ticketkontrolle nicht leisten, sonst wären die Verspätungen noch größer Böse Zungen behaupten: Hier hinter ins tiefste Neukölln trauen sich nicht viele Kontrolleure. Ich kenne vielleicht eine Handvoll, die das machen. Die müssen dann schon nach einer Haltestelle aussteigen, weil sie sofort Leute ohne Ticket erwischen. Dann spricht es sich ganz schnell rum, dass Kontrolleure unterwegs sind - und auf einmal kaufen alle bei mir Tickets."

Busfahrer ist eigentlich der schönste Job der Welt - wenn die Fahrgäste nicht wären".

An der Endhaltestelle Sonnenallee/Baumschulenstraße ist nur noch ein Fahrgast im Bus. "Heute ist ein entspannter Tag", sagt der Busfahrer. "Aber das ist die Ruhe vor dem Sturm. In der Vorweihnachtszeit ist es am schlimmsten: Alle sind im Stress, keiner kann auf den nächsten Bus warten." Busfahrer sei eigentlich der schönste Job der Welt – "wenn die Fahrgäste nicht wären". Er schmunzelt und wendet die M41. Noch nicht einmal die Hälfte seiner Schicht hat er hinter sich.