Bei einem Einsatz in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain sind nach Polizeiangaben am Dienstagmorgen Beamte angegriffen worden. Nach rbb-Informationen sollen dort mehrere Vermummte eine Hauswand besprüht und Sperrmüll angezündet haben. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Polizeibeamte sollen außerdem mit einem Feuerlöscher angegriffen worden sein. Unbekannte entleerten dessen Inhalt gezielt auf die Polizisten, teilte die Polizei auf Twitter mit. Ein Verfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sei eingeleitet worden. Zuvor hatte es geheißen, der Feuerlöscher sei geworfen worden.

Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz und kreiste über dem Gebiet. In einem weiteren Tweet der Polizei hieß es dazu, der Hubschrauber sei nach einem Notruf aus der Rigaer Straße dorthin aufgebrochen.



In der Rigaer Straße kommt es immer wieder zu Ausschreitungen und Angriffen auf Polizeibeamte. Nach Razzien in der vergangen Woche - unter anderem in der Rigaer Straße - wurde auf der autonomen Plattform "Indymedia" zu Rache-Akten aufgerufen. Die Razzien standen im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.