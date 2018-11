Unbekannte Täter haben am Mittwochabend in Neukölln einen vier Meter langen rot-weißen Schrankenbau aus Metall auf die S-Bahn-Gleise geworfen. Ein Zug der Linie S41/42 überfuhr den Gegenstand und wurde dabei so schwer beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte, sagte die Bundespolizei rbb|24 am Donnerstag.