Behinderungen am Ostkreuz - Teil III

Das S-Bahn-Fahren rund ums Ostkreuz ist dieser Tage eine mühsame Angelegenheit: Statt Zügen fahren Busse, es gibt geänderte Abfahrtszeiten oder Bahnsteige. Auch am Wochenende hat das Warten und Umfahren noch kein Ende.

Wegen der Umbauarbeiten am Berliner Ostkreuz gibt es auch am Wochenende wieder Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr. So fahren keine S-Bahnen zwischen Ostbahnhof und Karlshorst, beziehungsweise zwischen Ostbahnhof und Lichtenberg.

S3:

- Zwischen Karlshorst und Ostbahnhof besteht Ersatzverkehr mit Bussen. Fahrgäste zwischen Erkner - Ostkreuz - Ostbahnhof können auch den Regional-Express RE1 nutzen.

- Zwischen Erkner und Karlshorst / Ostbahnhof gibt es geänderte Fahrtzeiten und Abfahrtsorte.



S5/S7/S75:

- Zwischen Lichtenberg und Ostkreuz besteht Ersatzverkehr.

- Die S-Bahn bittet Fahrgäste zwischen Lichtenberg, Frankfurter Allee und Alexanderplatz die U-Bahnlinie U5 zu nutzen. Fahrgäste von Lichtenberg, deren Ziel hinter Ostkreuz liegt und die nicht auf die U5 ausweichen, müssen in Ostkreuz vom Ersatzbus S5/S7/S75 auf den Bus S3 umsteigen.

Speziell S5:

- Zwischen Lichtenberg und Friedrichsfelde Ost gibt es geänderte Fahrtzeiten.

- Zwischen Ostbahnhof und Westkreuz gibt es kein Zugverkehr - Fahrgäste können auf S3, S7 und S9 ausweichen.

Speziell S7/75:

- Zwischen Ahrensfelde bzw. Wartenberg und Lichtenberg fahren die Züge seltener.

- Auf der Strecke Alexanderplatz - Ostbahnhof gibt es Fahrtzeitänderungen und teils andere Abfahrtsorte.

S9:

- Zwischen Treptower Park und Ostbahnhof gibt es keinen Zugverkehr. Ausweichmöglichkeiten sind die S41, S42, S45, S46, S47 und Busse.

