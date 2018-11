Neue Gleise und Technik werden auf ihre Sicherheit geprüft und in Betrieb genommen. Außerdem muss zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz Schotter nachgelegt werden.

Die letzten großen Arbeiten am Berliner Ostkreuz führen ab Freitag für mehr als eine Woche zu massiven Einschränkungen im S-Bahnverkehr. Wie die S-Bahn mitteilte, sind die Linien S3, S5, S7, S75 und S9 betroffen.

Die ersten Sperrungen beginnen laut S-Bahn am Freitagmorgen (02.11.) um 4 Uhr , die letzten gehen bis Montag, 12.11., 1.30 Uhr . Die Sperrungen sind gestaffelt:

Ostbahnhof und Warschauer Straße sind in dieser Zeit also vom S-Bahnverkehr abgekoppelt. Stattdessen sind Busse unterwegs und der RE1 hält am Ostkreuz. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) setzen zudem mehr Züge auf der Linie U5 ein.