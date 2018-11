Die Ringbahn in Berlin wird über das gesamte Wochenende zwischen den Bahnhöfen Wedding und Gesundbrunnen unterbrochen. Grund sind Gleisarbeiten.



Sie Unterbrechung der Linien S41 und S42 beginnt am Freitagabend um 22 Uhr und endet am Sonntag zu Betriebsschluss. Die Busse des Schienenersatzverkehrs sollen alle drei bis fünf Minuten fahren.



Auch auf der S5 gibt es am Wochenende eine Sperrung: Wegen der Arbeiten für ein elektrisches Stellwerk sind zwischen Strausberg Nord und Mahlsdorf ebenfalls Busse statt S-Bahnen unterwegs.