Die Brandursache ist noch unklar. Was sich in der Scheune befand, konnte das Lagezentrum zunächst nicht sagen.

Wie das Lagezentrum in Potsdam mitteilte, ging das Gebäude am Dienstagabend in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf benachbarte Einfamilienhäuser verhindern. Die Scheune brannte komplett nieder. Auch ein Teil des Gartens wurde von den Flammen zerstört.

In Jüterbog (Teltow-Fläming) geriet am Dienstagabend vermutlich durch einen Blitzschlag ein Haus in Brand. Wie die Feuerwehr dem rbb am Morgen sagte, war der Brand gestern Abend gegen 19:30 Uhr im Dachstuhl des Mehrfamilienhaus in der Schlossstraße ausgebrochen.

Mehrere Wohnungen mussten geräumt werden. Verletzt wurde niemand. Das Haus ist laut Polizei einsturzgefährdet.