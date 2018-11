Darum verzögert sich die Parkraumbewirtschaftung in Kreuzberg

Seit Anfang Oktober soll in zwei Kreuzberger Kiezen die Parkraumbewirtschaftung gelten - eigentlich. Denn wie so oft in Berlin dauert's mal wieder länger - weil die Verwaltung sich einen Schildbürger-Streich allererster Güte leistete.