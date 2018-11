Am Dienstagabend hatte ein bisher Unbekannter aus einem fahrenden Auto heraus auf Gäste geschossen und dabei einen 49-jährigen Mann schwer verletzt. Der Mann soll außer Lebensgefahr sein.



In dem Industriegebiet in Glasow soll es in den vergangenen Monaten immer wieder Straftaten gegeben haben, berichteten Anwohner dem rbb. Von zwei Autobrandstiftungen und einem Buttersäureanschlag war die Rede.