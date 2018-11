Neue Vereinbarung zur Kooperation in Brandenburg

Brandenburg fehlt es an Polizisten. Deshalb sollen private Sicherheitsleute enger mit der Polizei zusammenarbeiten und sie unterstützen. Doch die Kriterien für eine solche Kooperation erfüllen die meisten brandenburgischen Sicherheitsfirmen nicht.

Die Brandenburger Polizei soll Unterstützung bekommen und künftig enger mit privaten Sicherheitsleuten zusammenarbeiten, die ihnen Verdächtiges melden sollen. So heißt es in einer neuen Vereinbarung zwischen Polizei und Sicherheitswirtschaft.

Ein wesentlicher Punkt der Kooperationsvereinbarung ist, dass es künftig feste Ansprechpartner bei der Polizei geben wird. Dafür werde laut Polizei eine "Informations- und Ansprechstelle" eingerichtet, die rund um die Uhr besetzt sein soll. Soweit rechtlich möglich, soll das Polizeipräsidium private Sicherheitsunternehmen in Fahndungen einbinden. Zudem sollen Sicherheitsleute als Zeugen zur Verfügung stehen und erste Hilfe bei Verletzten leisten können.

"Was sich verbessern wird ist, dass wir mehr Informationen von Sicherheitsunternehmen bekommen werden", so Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke. "Aber auch umgekehrt - natürlich in den Schranken der Datenschutzgesetze". Er verspreche sich damit eine Erhöhung der Sicherheit, etwa von Unternehmen, Asylbewerberheimen, Gemeinschaftsunterkünften oder Geldtransportern.