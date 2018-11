rbb/Sebastian Schöbel Video: Abendschau | 27.11.2018 | Georg Berger | Bild: rbb/Sebastian Schöbel

Bahn präsentiert Strecke - Wird die Siemensbahn wiederbelebt?

27.11.18 | 20:06 Uhr

Seit 38 Jahren fahren auf der Siemensbahn keine Züge mehr. Doch das könnte sich ändern: Siemens will in Spandau für 600 Millionen einen Technologie-Campus bauen und braucht eine bessere Anbindung. Jetzt hat die Bahn einen Streckenabschnitt präsentiert.

Bäume wachsen aus den Gleisen, die Bahnsteige sind löchrig, die Gleise krumm. Und doch: Bis Ende kommenden Jahres will die Deutsche Bahn im Auftrag des Senats prüfen, ob, wann und wie der fünf Kilometer lange Abschnitt der Siemensbahn in Berlin-Spandau wieder in Betrieb genommen werden kann. Bei einem positiven Bescheid könnten die viele Millionen Euro teuren Sanierungsarbeiten innerhalb der nächsten zehn Jahre abgeschlossen werden.

Neue Anbindung für den Siemens-Campus

Die Debatte um die Reaktivierung der Bahnstrecke hatte zuletzt Fahrt aufgenommen. Der Siemens-Konzern will in der Siemensstadt für 600 Millionen Euro einen Innovationscampus errichten. Um den Standort attraktiver zu machen, soll die Anbindung an den Nahverkehr besser werden. Bisher fahren lediglich Busse und die U-Bahn-Linie 7 in die Siemensstadt. Die S-Bahntrasse wurde in den Jahren 1927 bis 1929 gebaut und fuhr zu Spitzenzeiten im Fünf-Minuten-Takt zwischen den Bahnhöfen Gesundbrunnen und Gartenfeld. Ende 1980, nach dem S-Bahn-Boykott durch die West-Berliner, wurde die kaum noch genutzte Strecke stillgelegt.

Bahnstrecke bislang nicht entwidmet

Planungstechnisch wäre eine Reaktivierung der Siemensbahn relativ schnell möglich. Die Trasse wurde nie als Bahnstrecke entwidmet, auf zeitaufwändige Planfeststellungsverfahren könnte deshalb verzichtet werden. Interessant ist eine Wiederbelebung der Strecke auch, weil am Ende der Trasse, in Gartenfeld, derzeit Wohnungen für mehr als 10.000 Menschen entstehen, die dringend eine Anbindung an die Berliner Innenstadt brauchen. Möglich wäre auch eine Verlängerung der Strecke über die Havel nach Spandau oder eine Anbindung des Flughafengeländes in Tegel, wo nach Ende des Flugbetriebs ebenfalls Wohnungen und ein Innovationscampus entstehen sollen.

Die Deutsche Bahn und der Berliner Fahrgastverband IGEB haben bereits ihre Zustimmung für die Reaktivierung der Strecke signalisiert. Derzeit lässt der Senat prüfen, ob sie wieder in Betrieb genommen werden kann. Bis Ende kommenden Jahres will die Bahn ein entsprechendes Gutachten erstellen. Untersuchungen haben bereits ergeben, dass Viadukt tragfähig ist.

Bild: imago /Schöning Die Siemensbahn brachte zwischen 1929 und 1980 täglich Tausende Siemens-Mitarbeiter aus Spandau nach Siemensstadt. Heute ist die Trasse einer von vielen "Bauzombies" der Stadt. Mit dem nun angekündigten Bau des Siemens-Campus sprechen sich der Senat und Siemens für die Reaktivierung der Strecke aus.



Bild: imago /Jürgen Heinrich Früher war die Strecke stark befahren: Nach der Eröffnung der Bahntrasse 1929 nutzten allein 17.000 Siemens-Mitarbeiter täglich die Bahn. Die Züge fuhren im 5-Minuten-Takt.

Bild: dpa Die 4,5 Kilometer lange Strecke verlief vom Bahnhof Jungfernheide zu den nun stillgelegten Haltestellen Wernerwerk, Siemensstadt und Gartenfeld. Sie ist fast auf ganzer Länge als Viaduktbahn angelegt.



Bild: rbb|24 Heute kann man den Streckenverlauf nur noch auf der Karte erahnen: Rechts liegt der Bahnhof Jungfernheide, dort hatte die Siemensbahn Anschluss zur Ringbahn. Von rechts nach links die Stationen Wernerwerk, Siemensstadt und Gartenfeld.

Bild: imago /Schöning Die Treppen zum S-Bahnhof Wernerwerk. 1927 ließ der Konzern die Bahnstrecke für seine Angestellten bauen, damit diese schneller ins Werk kamen. Am 18. Dezember 1929 wurde sie eröffnet.

Bild: imago/Jürgen Ritter In den ersten Jahren fuhren die komplett elektrisch betriebenen Züge - damals hochmodern - bis nach Neukölln und Papestraße durch. Heute liegt der Bahnhof Wernerwerk am Wohlrabedamm im Dornröschenschlaf.

Bild: imago/Jürgen Ritter Die Endstation Gartenfeld am Saatwinkler Damm 317 ist die einzige ebenerdige Haltestelle. Gelände und Gebäude wurden zwischenzeitlich als Gartencenter genutzt.



Bild: imago /Jürgen Ritter Weil der Konzern nach dem Krieg zunächst seinen Hauptsitz nach München verlegte und Stück für Stück der Verantwortung in den Süden abzog, wurde die Siemensbahn schließlich vor 38 Jahren stillgelegt. Sie ruht seit dem Reichsbahnerstreik im September 1980.

Bild: imago /Jürgen Ritter Durch den Siemens-Forschungscampus und die Neubebauung der Insel Gartenfeld gäbe es neue Gründe, die altehrwürdige Bahn wiederzubeleben. Weitere Bildergalerien | zurück zum Artikel | Sendung: Inforadio, 27.11.2018, 16:20 Uhr

