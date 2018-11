Unbekannte haben in Berlin-Neukölln mehrere S-Bahnzüge mit Steinen beworfen und Steine auf die Gleise gelegt. Wie die Bundespolizei mitteilte, gab es bei dem Vorfall am Sonntagnachmittag zwischen den S-Bahnhöfen Sonnenallee und Treptower Park zwar keinen Personenschaden, es wurde aber die Seitenscheibe eines S-Bahnwaggons beschädigt.



Der Zugverkehr wurde zwischenzeitlich unterbrochen. Alarmierte Beamte suchten den Streckenabschnitt ab, konnten allerdings niemanden finden. Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurden eingeleitet. Laut Bundespolizei könnten Kinder die Steine geworfen haben.