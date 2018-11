Bis zu zehn Sternschnuppen pro Stunde könnten in der Nacht zu Sonntag über den Himmel flackern. Am besten zu beobachten ist der Sternschnuppenregen der Leoniden in den frühen Morgenstunden - vorausgesetzt, man hat sich dafür den richtigen Ort gesucht.

Freunde von Sternschnuppen dürfen sich freuen: Die Leoniden sind derzeit wieder aktiv. Der jedes Jahr im November auftretende Sternschnuppenstrom erreicht sein Maximum in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Dieses Mal rechnen Experten allerdings mit einer geringeren Aktivität als in den Vorjahren.

"Erwartet werden bis zu zehn Sternschnuppen pro Stunde", sagte der Leiter des Potsdamer Urania-Planetariums, Simon Plate. Am besten seien sie in den frühen Morgenstunden in dunkler Umgebung zu sehen. "In der zweiten Nachthälfte schaut man in Fahrtrichtung der Erde. Weil die Erde den Leoniden entgegenläuft, sieht man sie dann besser", so Plate.