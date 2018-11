Im Südwesten Berlins ist in der Nacht der Strom ausgefallen.



Wie die Polizei mitteilte, waren bis zum frühen Morgen rund 1.600 Haushalte in Steglitz und Zehlendorf betroffen, so etwa Anwohner der Schloßstraße und der Straße Unter den Eichen.



Wegen des Stromausfalls konnten auch die Züge der S-Bahnlinie 1 nicht am Bahnhof Botanischer Garten halten.



Nach ersten Erkenntnissen ist die Ursache vermutlich ein Defekt in einem Umspannwerk.