Am Dienstagabend ist in großen Teilen Reinickendorfs vorübergehend der Strom ausgefallen. Wie ein Sprecher von Vattenfall dem rbb mitteilte, waren ab kurz nach 20 Uhr etwa 20.000 Haushalte und 1.300 Gewerbebetriebe in Teilen von Frohnau, Hermsdorf, Waidmannslust und Wittenau ohne Strom. Auch die Ampeln fielen aus. Zudem war die S-Bahn unterbrochen. Grund für die Störung waren Probleme mit einem Kabel am Trafo im Umspannwerk Eichhorst.



Nach Reparaturen waren die meisten Haushalte nach rund einer halben Stunde wieder am Netz, die restlichen folgten am späten Abend.