Stromausfall kann in Berlin dazu führen, dass Rettungskräfte nur noch schwer zu erreichen sind. Telefone bleiben tot, unter Umständen haben auch Handymasten keinen Strom mehr. Eine Lösung: Zur Feuerwehr laufen.

Bei einem Stromausfall gibt es in Berlin unter Umständen keine Möglichkeit, schnell Hilfe von Feuerwehr und Polizei zu bekommen. Weil bei einem Stromausfall auf einer größeren Fläche meist auch der Strom für die Handymasten ausfällt, können sich die Bürger nicht ins Netz einwählen und Hilfskräfte alarmieren. Auch andere Telefone könnten nicht funktionieren. Dies wurde nach dem Stromausfall am Dienstag in Reinickendorf bekannt.