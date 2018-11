Hund spürt Leiche in Abrissgebäude auf

In Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) hat am Freitagabend der Hund eines Spaziergängers eine leblose Person aufgespürt. Der etwa fünfzigjährige Tote befand sich in einer Ruine auf dem Gelände einer ehemaligen Brikettfabrik.

Seine Identität ist noch nicht geklärt. Der Mann sei in Schlafstellung aufgefunden worden und habe einen Schlafsack dabei gehabt, sagte ein Polizeisprecher. Möglicherweise habe es sich um einen Obdachlosen gehandelt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen, teilte die Polizeidirektion Süd in Cottbus dem rbb am Samstagmorgen mit.