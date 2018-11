Im Prozess um den Foltertod des früheren Sqeezer-Sängers Jim Reeves in einem Berliner Hostel sind die beiden Angeklagten am Dienstag zu langen Haftstrafen wegen Totschlags verurteilt worden.

Die Verurteilten müssen zusammengenommen mehr als 3.500 Euro Schmerzensgeld an die Familie des Getöteten zahlen. Für den alkoholkranken 31-Jährigen ordnete die Kammer die Unterbringung in einer Entzugsanstalt an. Mit der seltenen Feststellung eines besonders schweren Totschlags hätte das Gericht auch eine lebenslange Freiheitsstrafe wie bei einem Mord verhängen können, erkannte aber unter anderem die schwere Trunkenheit der Angeklagten strafmildernd an.

Die Männer hatten den 47 Jahre alten Sänger, der in den 1990er Jahren mit seiner Band Sqeezer erfolgreich war, im Februar 2016 in einem Sechs-Bett-Zimmer brutal getötet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.