Ein 87 Jahre alter Mann aus Berlin-Marzahn ist auf ein Trickbetrüger-Duo hereingefallen, das mehrere Tausend Euro von ihm erbeutet hat. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mann am Donnerstagvormittag nach dem Anruf eines falschen Polizisten mit einem Taxi zu einer Bankfiliale in der Märkischen Allee, hob Geld ab und übergab es einer vermeintlichen Mitarbeiterin des Bundeskriminalamtes (BKA). Die Frau ergriff danach die Flucht, teilte die Polizei am Freitag mit.