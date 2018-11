Bescheidener Räuber überfällt Getränkeladen in Werder

Bei einem Überfall auf einen Getränkeladen in Werder (Potsdam-Mittelmark) hat der Täter einen Teil des Kasseninhalts abgelehnt. Wie die Brandenburger Polizei am Mittwoch mitteilte, betrat der Unbekannte am Dienstagabend um 19:12 Uhr den Laden und bedrohte den Mitarbeiter mit einem pistolenähnlichen Gegenstand.