Nach einem Unfall kommt es seit dem frühen Montagmorgen zu Verkehrsbehinderungen auf der A100. Die Einfahrt Oberlandstraße und die Ausfahrt Gradestraße in Richtung Neukölln sind zurzeit gesperrt. Autofahrer können laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) dort nicht abfahren und müssen die folgenden Abfahrten Britzer Damm und Buschkrugallee nutzen.

Grund sind Bergungsarbeiten nach einem Unfall, bei dem nach bisherigen Informationen in der Nacht zu Montag eine Person verletzt wurde. Ein Kleinwagen soll in Höhe der Ausfahrt Oberlandstraße an einer Baustelle gegen einen beleuchteten Schilderwagen geprallt sein. Die Polizei konnte am Montagmorgen keine genaueren Angaben zum Unfallhergang manchen.

An gleicher Stelle war wenige Stunden zuvor ein Auto komplett ausgebrannt. Die drei Insassen seien dabei unverletzt geblieben, sagte ein Polizeisprecher.