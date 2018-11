Auf der Autobahn 111 in Berlin-Charlottenburg hat es am Montagnachmittag in Richtung stadtauswärts einen Verkehrsunfall gegegeben.

Wegen der Bergungsarbeiten war die A111 zwischen dem Dreieck Charlottenburg und Heckerdamm zeitweise voll gesperrt. Gegen 16:30 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben, die Bergungsarbeiten sind abgeschlossen. Wegen der Sperrung kam es auf der A111 und der A100 zu langen Staus.

In den Unfall waren laut Polizei zwei Autos verwickelt. Niemand sei dabei verletzt worden.