Viele Sternschnuppen am Wochenende

Bis zu zehn Sternschnuppen pro Stunde könnten in der Nacht zu Sonntag über den Himmel flackern. Am besten zu beobachten ist der Sternschnuppenregen der Leoniden in den frühen Morgenstunden - vorausgesetzt, man hat sich dafür den richtigen Ort gesucht.