Die Züge in der Region werden immer voller. Der VBB stockt jetzt sein Angebot auf, schickt Doppeldecker auf die Schienen und testet eine Linie zwischen Cottbus und Lübben. Doch in manchen Teilen Brandenburgs herrscht weiter Unmut über die Pläne.

Zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember verbessert der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) sein Angebot. Wie der Verbund am Freitag mitteilte, reagiere man damit auf die gestiegenen Fahrgastzahlen in der Region. In der Zeit von 2013 bis 2017 stieg die Zahl der Fahrgäste demnach von 1,32 auf 1,47 Milliarden - ein Plus um 11,2 Prozent. Die Kosten für die Angebotsverbesserung tragen die Länder Berlin und Brandenburg. Laut einer Sprecherin liegen sie im "unteren zweistelligen Millionenbereich".

Die Berliner Verkehrssenatorin Regine Günther sagte: "Immer mehr Berliner arbeiten in Brandenburg, immer mehr Brandenburger arbeiten in Berlin." Brandenburgs Verkehrsministerin Kathrin Schneider erklärte zu den weiteren Plänen: "Den Ausbau der Angebote werden wir in den kommenden Jahren fortsetzen. Wir wollen zehn Millionen mehr Zugkilometer auf die Schienen bringen."

Einen Plan für die langfristige Entwicklung des Nahverkehrs in Brandenburg hatte das Infrastrukturministerium bereits im April vorgelegt. Die ersten Änderungen treten ab 2022 in Kraft.



Bürger in Wustermark (Havelland) hatten gegen die Pläne protestiert, weil diese den Anschluss ihrer Stadt an den Regionalverkehr massiv verschlechtern: Eine Verbindung nach Berlin (RB13) gibt es von Wustermark dann nur noch einmal pro Stunde, in Richtung Potsdam entfällt die Verbindung mit der RB21 komplett.