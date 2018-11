Verfahren um tödliches Unglück in Jugenddorf eingestellt

Zwölfjähriger am Werbellinsee gestorben

Das Verfahren um den tödlichen Treppensturz eines Zwölfjährigen in einem Jugenddorf am Werbellinsee (Barnim) ist gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt worden. Das teilte das Eberswalder Amtsgericht am Montag mit.