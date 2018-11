Es geht weiter in der Tier-Soap um den Elch, der Kühe liebt. Der in Brandenburg getaufte Bert sucht weiter das Glück in Sachsen-Anhalt. Doch der fiese Bauer Schröter versucht, seine schicken Rindviecher zu verstecken – und heuert auch noch zwei finstere Rivalen an. Von Sebastian Schöbel