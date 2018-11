Mehrere Verletzte bei Verpuffung in Lankwitzer Oberschule

Bei einer Verpuffung im Chemie-Labor der Bröndby-Oberschule in Berlin-Lankwitz sind mehrere Menschen zu Schaden gekommen. Das teilte die Feuerwehr am Freitag auf Twitter mit.

Demnach musste eine Lehrkraft mit Brandverletzungen behandelt werden. Fünf Jugendliche erlitten zudem Knalltraumen. Die Lehrkraft sowie die Schüler mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Man sei am Vormittag um kurz nach 11.00 Uhr zu der Schule an der Dessauerstraße gerufen worden. Die Feuerwehr war zunächst mit 20 Einsatzkräften am Unfallort. Wie es zu der Verpuffung kam, ist derzeit noch unklar.

Mehr in Kürze