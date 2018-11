rbb Bild: rbb

Szenen einer U-Bahnnacht - BVG-Sicherheitsmitarbeiter schlägt Mann am U-Bahnhof

14.11.18 | 18:42 Uhr

Ein Neuköllner U-Bahnhof in der Nacht zum Mittwoch: Ein Streit eskaliert, Gewalt passiert, Handys filmen. Ein BVG-Sicherheitsmitarbeiter schlägt an der Boddinstraße einen Mann. Zu dem Video der Tat im Netz gibt es aber noch mehr zu sagen. Von Bettina Rehmann



Neukölln. U-Bahnhof Boddinstraße. Mitternacht. Ein Mann wird von zwei Sicherheitsmitarbeitern in Richtung Ausgang begleitet. Es wird geschimpft, die Stimmung ist gereizt, eine Gruppe junger Menschen läuft mit gezückten Smartphones im Videomodus nebenher. Offensichtlich will der Mann, den die Sicherheitsmitarbeiter gerne draußen hätten, nicht gehen. Er lässt sich ein paar Treppenstufen in Richtung Ausgang drängen, dann überlegt er es sich anders und kommt zurück. Auf einem Video dieser Szene, das seit Mittwochmorgen auf Facebook die Runde macht und heftige Reaktionen hervorruft, ist zu sehen, wie der Mann dann drei Stufen wieder zurück in den U-Bahnhof läuft, und, unten angekommen, von einem der Sicherheitsmitarbeiter ins Gesicht geschlagen wird. In einer längeren Version des Videos, das rbb|24 vorliegt, entwickelt sich die Szene weiter. Die Zuschauenden sind aufgebracht, stellen sich nach dem brutalen Vorgehen zwischen den Sicherheitsmitarbeiter und den Mann – aber auch der ist aufgebracht und lässt sich kaum beruhigen. Er beleidigt die Sicherheitsmitarbeiter und bittet die Umstehenden um Hilfe – "Bitte helft mir, er hat mich geschlagen. Bitte ruft die Polizei."

Sicherheitsmitarbeiter will Messer gesehen haben

Auf Nachfrage erklärt BVG-Pressesprecherin Petra Reetz, der Vorfall sei intern bereits Thema gewesen. Die betreffenden Mitarbeiter, in diesem Fall Angestellte einer für die BVG tätigen Sicherheitsfirma, hätten sich dazu geäußert. Ihrem Bericht nach sei eine Gruppe aufgefordert worden, den Bahnhof zu verlassen, der Mann sei der Aufforderung nicht nachgekommen, sondern, nachdem er zunächst in Richtung Ausgang unterwegs war, zügig die Treppe herunter und zurück auf den Sicherheitsmitarbeiter zugegangen. Laut dem Sicherheitsmitarbeiter hatte der Mann plötzlich ein Messer - und das sei der Grund gewesen, warum er den Mann geschlagen habe. Der Zeuge, der die Szene gefilmt hat, will anonym bleiben. Aber angesichts des brutalen Vorgehens des Sicherheitsmitarbeiters fühlt er sich verpflichtet, den Mann zu verteidigen. Der Mann sei nicht Teil einer Gruppe, sondern alleine unterwegs gewesen. Er sei "verpeilt" gewesen, aber nicht gewalttätig, und er habe ganz sicher kein Messer dabei gehabt, dafür hätte es viele Zeugen gegeben. Auch in dem Video ist kein Messer zu erkennen.

Es hagelte Anzeigen in der Nacht

Der Polizei, die er selbst herbeigerufen hatte, sagte der Sicherheitsmitarbeiter lediglich, der Mann habe gedroht, sie [die Sicherheitsmitarbeiter] abzustechen, von einem Messer in der Hand des Mannes keine Rede. Es hagelte dennoch in der Nacht Anzeigen, wie eine Pressesprecherin der Polizei auf Anfrage mitteilte: Der Mann stellte Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen den Sicherheitsmitarbeiter. Die Sicherheitsmitarbeiter zeigten den Mann ihrerseits wegen Bedrohung, Beleidigung und Hausfriedensbruch – dem eigentlichen Anlass für den Einsatz – an. Auf den U-Bahnsteigen ist die BVG Hausherr. In den öffentlich zugänglichen Bereichen wie Vorräumen oder Bahnsteigen ist es etwa laut der Hausordnung verboten, ohne die Absicht, die Fahrt anzutreten, dort zu verweilen. Die Polizei selbst zeigte später noch den Mann wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte an, da er sich weigerte, die Beamten zur Blutentnahme zu begleiten. Auch fanden die Polizisten ein Taschenmesser bei dem Mann. Einen Haftgrund habe es, so die Sprecherin, allerdings offensichtlich nicht gegeben. Bei der BVG würden nach einem solchen Vorfall die Mitarbeiter selbstverständlich angehört, versicherte BVG-Pressesprecherin Petra Reetz. Man wolle nun auch die Ermittlungen abwarten.

Die Polizei teilte am Mittwochabend in einer Pressemitteilung mit, der 33-jährige Mann, der geschlagen wurde, habe auf dem Weg zum Polizeifahrzeug Widerstand geleistet, "indem er versuchte, nach den Polizisten zu treten und sich fallen zu lassen." Auch im Fahrzeug habe er heftig um sich getreten. "Im Fahrzeug sitzend begann der Alkoholisierte dann, mit seinem Kopf gegen die Seitenscheibe zu schlagen, was von einem Polizeibeamten unterbunden wurde." Die Atemalkoholmessung habe einen Wert von rund 1,9 Promille ergeben.