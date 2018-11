Verena Michendorf Samstag, 17.11.2018 | 10:51 Uhr

Mich würde sehr interessieren, welcher Personenkreis kontrolliert wurde. Potentielle Täter oder eher der Kreis der potentiellen Opfer. Die Anzahl der kleinen Reizgasdöschen und Taschenmesser sprechen eher für das Klientel Krankenschwester, die nach dem Spätdienst das Gefühl von Sicherheit in der heutigen Zeit in der Handtasche haben will, oder Kinobesucher auf dem Weg heim. Was soll man auch anderes machen, wenn die Polizei keine Möglichkeit mehr hat der Tätermenge Herr zu werden. Und das wird dann auch noch genommen.