Der mutmaßliche Betreiber des früheren Online-Shops "Migrantenschreck" steht von Donnerstag an vor dem Berliner Landgericht. Dem 35-Jährigen wird illegaler Waffenhandel über das Internet zur Last gelegt.

Nach langen Ermittlungen war R. im März 2018 in Budapest verhaftet und drei Monate später nach Deutschland ausgeliefert worden. Derzeit sitzt er in Berlin in Unteruchungshaft. Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage bis zum 18. Dezember geplant.

"Migrantenschreck" warb mit stramm rechter Gesinnung und bot Waffen mit Namen wie "Antifaschreck" feil. Zudem pries R. den Waffenbesitz als Menschenrecht an, um sich gegen eine angebliche Bedrohung durch Migranten zu verteidigen. In dem nun beginnenden Prozess in Berlin wird nur ein Teil dessen verhandelt, was die Ermittler in diesem Fall zutage gefördert haben.

So werden die mutmaßlich volksverhetzenden Botschaften der ehemals größten deutschen Hetzportale Anonymous.Kollektiv auf Facebook und Anonymousnews.ru nicht zur Anklage kommen - weil diese Vorwürfe nicht Gegenstand des Auslieferungsantrags an Ungarn waren.