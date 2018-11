Streit vor Lokal in Gesundbrunnen

Was geschah im Oktober vor einem Lokal in Berlin-Gesundbrunnen? Die Ermittler sagen: Eine Gruppe griff einen 39-Jährigen an. Dabei löste sich aus der Waffe eines Angreifers ein Schuss - der seine Schwester tötete. Fünf Verdächtige sind gefasst, doch die Suche geht weiter.