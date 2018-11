Bild: imago stock&people

Die wichtigsten Märkte im Überblick - Weihnachtsmärkte in Berlin und Brandenburg öffnen

24.11.18 | 07:45 Uhr

Glühwein, Zuckermandeln, Kunsthandwerk und Fahrgeschäfte: Die Weihnachtsmarktsaison beginnt an diesem Wochenende. Doch wo hat ein Markt in Ihrer Nähe auf? rbb|24 zeigt die wichtigsten Weihnachtsmärkte in Berlin und Brandenburg auf interaktiven Karten.

Auf die Plätze, fertig, Weihnachtsstimmung: Viele Weihnachtsmärkte in Berlin und Brandenburg sind schon seit 23. November geöffnet. Andere ziehen am 26. November nach oder öffnen temporär an einzelnen Tagen oder Wochenenden. Sie alle locken mit Fahrgeschäften, tierischen Attraktionen, verkaufen Süßwaren, Kunsthandwerk, Kitsch und Kulinarisches. Die "Winterwelt" am turbulenten Potsdamer Platz präsentiert bereits seit Anfang November ihre Rodel- und Eislaufstrecke. Eigens aufgebaute Hütten könnten sogar Après-Ski-Partystimmung aufkommen lassen. Auch der Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche öffnet wieder: In diesem Jahr ab dem 26. November mit neuem Sicherheitskonzept und einem Auftaktgottesdienst in der Kirche.



Datenquelle Advents- und Weihnachtsmärkte 2018 Die Daten für die Karten stammen überwiegend aus der Datenbank von berlin.de Angaben ohne Gewähr.

Berliner Märkte

Wie in der Winterwelt am Potsdamer Platz wollen viele Märkte ihrem Publikum neben den traditionellen Angeboten Ungewöhnliches bieten. Skandinavien-Fans etwa sind auf dem alljährlichen Lucia-Markt in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg gut aufgehoben: Schwedenfeuer, angewärmte Pelzmäntel für Frostbeulen und nicht zuletzt eine mobile Sauna gibt es hier. Auf dem Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt wiederum steht das Kunsthandwerk im Mittelpunkt. Für Unterhaltung sorgen zudem Akrobaten, Jongleure, Tanzgruppen und Feuerkünstler. Ein Teil der eingenommenen Eintrittsgelder - Erwachsene zahlen einen Euro - geht übrigens an soziale und kulturelle Projekte.



Übersichtskarten Wer keinen bestimmten Markt mit spezieller Ausrichtung sucht, kann sich inspirieren lassen und nachschauen, welcher Markt in der Nähe seines Standortes oder einer bestimmten Adresse aufgebaut ist. Dazu bitte in das Suchfeld für Berlin eine Straße oder für Brandenburg einen Ort eingeben. Sollten Sie einen Ort nicht finden, versuchen Sie es mit dem nächstgrößeren Ort. Über das Datumsfeld können Sie einen Zeitraum auswählen. Dann werden alle Märkte angezeigt, die mindestens an einem der ausgewählten Tage geöffnet haben. Mehr Infos, etwa zu Öffnungszeiten, finden Sie, wenn Sie den entsprechenden Markt auf der Karte anklicken.



Brandenburger Märkte

In Brandenburg finden sich die meisten Märkte in der Landeshauptstadt Potsdam - doch nicht nur. Auch in vielen Dörfern und kleineren Städten gibt es Sehenswertes, etwa den Luckenwalder Märchenweihnachtsmarkt, den Wald-Weihnachts-Markt in Eberswalde oder den Weihnachtsmarkt der 1.000 Sterne in Cottbus.

Am 26. November geht es offiziell los

In Berlin starten Kirchen und Handel gemeinsam in die Adventszeit: Am Montag, 26. November, wird um 18 Uhr die Weihnachtsbeleuchtung im Bikini Berlin eingeschaltet.

Die Karten der Weihnachtsmärkte erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Datensätze stammen für Berlin und Brandenburg von www.berlin.de.



