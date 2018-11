In der DDR gab es noch Briefmarken und Gedenkmünzen mit dem Motiv der Urania-Weltzeituhr. Nach der Wende brach die Vermarktung ab. Am Mittwoch wird der Designer die exklusiven Vermarktungsrechte an Carsten Kollmeier übertragen, der das private Dalí-Museum am Potsdamer Platz leitet. Mit seinem Merchandise-Konzept konnte Kollmeier den Designer John überzeugen. Eine Miniatur-Ausgabe der Weltzeituhr aus Edelstahl soll 1.285 Euro kosten.

Insgesamt 30 Artikel umfasst die Kollektion bisher, die in Berlin und anderen Bundesländern meist handgefertigt wurden, darunter Taschen, Tassen, Kleidung und Schlüsselanhänger. Zehn Prozent der Erlöse sollen laut Kollmeier in den Erhalt der Weltzeituhr gehen, die seit 2015 unter Denkmalschutz steht.