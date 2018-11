Henrike Möller Audio: Inforadio | 13.11.2018 | Henrike Möller | Bild: Henrike Möller

Besondere Berliner Gebäude und ihre Bewohner - Wer wohnt eigentlich hier?

17.11.18 | 15:17 Uhr

Es gibt diese besonderen Wohngebäude in Berlin, bei denen man zu gern wissen würde, wer da wohl lebt. Henrike Möller hat drei solcher Orte aufgesucht - einen Wasserturm, ein früher besetztes Haus und eines direkt an der A100 - und hat einfach mal geklingelt.

Station 1: Das Autobahnhaus

"Wieso fragen Sie mich das?", knurrt mich eine junge Männerstimme über die Gegensprechanlage an. Ich kann ihn verstehen. Es ist Freitagnachmittag und eine wildfremde Person klingelt an seiner Tür und fragt, ob er einen Balkon zur A100 raus hat. "Ja, seltsame Frage, nicht?", lache ich nervös und erkläre dann mein Anliegen. Ich sei schon so oft hier mit der S-Bahn vorbeigefahren und hätte mich immer gefragt, wer wohnt wohl in diesem dunkelbraunen Haus auf der Höhe Messe Nord/ICC, mit Balkons direkt zur Autobahn. "Mein Balkon geht zum Innenhof raus", zischt der Mann und legt auf. Ich seufze. Na gut, gibt ja noch mindestens 60 weitere Partien, die ich durchklingeln kann. Nach ein paar Minuten fühle ich mich wie ein Roboter, der immer dieselbe Ansage runterleiert. "Ja, hab ick", weckt mich plötzlich eine Berliner-Schnauze-Stimme aus meinem Automatismus. "Echt? Sie haben einen Balkon, der zur A100 rausgeht? Darf ich kurz hochkommen?" Es summt und die Türe springt auf. Ich laufe durch einen großzügigen Innenhof und betrete das Hinterhaus. Im zweiten Stock begrüßt mich ein älterer Herr mit Glatze und Jogginganzug: Herr Mangold (Name geändert).

Wenn die Autobahn mal nicht lärmt, fehlt die Einschlafhilfe

"Stör ich Sie bei irgendwas?", entschuldige ich meinen spontanen Besuch. "Nö, wir gucken Fernsehen", sagt Herr Mangold und bedeutet mir reinzukommen. Sofort wuseln mehrere Katzen um meine Füße herum. Es riecht nach Rauch. Wir durchqueren das überdekorierte Wohnzimmer, in dem Frau Mangold etwas teilnahmslos auf der Couch liegt und betreten den Balkon. Sofort brüllt mir Autolärm entgegen. "Fühlen Sie sich belästigt durch den Lärm?", frage ich Herrn Mangold. "Nö", meint er, "wenn die Autobahn gesperrt wird nachts, kann man schlechter einschlafen." Wir lachen. Er meint das tatsächlich ernst. "Was haben Sie denn von hier oben schon alles beobachtet?", will ich wissen. "Hunde, die auf die Autobahn laufen, Unfälle, wo einer abgehauen ist, Autos, die ausgebrannt sind." Ob er dann auch schon mal als Zeuge habe herhalten müssen? Nein, sagt Herr Mangold, das nicht. Sie hörten es knallen und gingen dann raus. Ich lasse meinen Blick über den Balkon schweifen. Er ist vergittert, damit die Katzen nicht rausspringen. "Können Sie den Balkon irgendwie nutzen?", frage ich. "Wir trocknen hier nur die Wäsche", sagt Herr Mangold. Zu lange dürften sie die aber nicht draußen hängen lassen, wegen der Abgase. "Wir müssen mindestens sechs, sieben Mal im Jahr die Fenster putzen. Dit sagt ja alles", sagt er schmunzelnd. Humorvoll abgeklärt wirkt Herr Mangold, wenn er über seine Wohnung spricht. Immerhin günstig sei sie: 75 Quadratmeter für 530 Euro warm.

Station 2: Das ehemals besetzte Haus Kastanie 86

| Bild: Henrike Möller

Unzählige Plakate, Unmengen an Graffiti - aber keine Klingelschilder. Bedröppelt stehe ich vor dem Eingangsbereich der Kastanienallee 86. Und jetzt? Um mich herum lauter Touristen. Als sie das heruntergekommene Haus sehen, bleiben sie stehen und machen ein Foto. "Kapitalismus normiert, zerstört und tötet" steht auf seiner Fassade. Eher spaßeshalber drücke ich mich gegen die schwere Flügeltür. Sie ist offen! Ein düsterer, fast ein wenig unheimlicher Eingangsbereich empfängt mich. Wieder keine Klingeln. Aber Briefkästen. "Hausgemeinschaft" steht da. Aha, dachte ich es mir doch, dass in diesem ehemals besetzten Haus nicht jeder isoliert vor sich hin lebt. Ich durchquere eine weitere Tür und finde mich in einem Innenhof wieder, der so voller Pflanzen steht, dass ich mich fühle wie in einem Gewächshaus. Und da, endlich: Klingelschilder! Allerdings mit Beschriftungen wie "Küche" und "Hasenstübchen" und daneben der Hinweis "Einfach irgendwo klingeln". Alles klar. Ich höre es durch die offenen Fenster klingeln, aber keiner reagiert. Frustriert laufe ich zum Eingangsbereich zurück. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als die Bewohner dort abzufangen.

Innenhof in der Kastanienallee 86 | Bild: Henrike Möller

Es dauert nicht lang und die ersten trudeln ein. Es ist Feierabendzeit. Reden will aber keiner mit mir. Auf die Medien ist man in der Kastanie 86 nicht allzu gut zu sprechen. Ich bin schon kurz davor abzubrechen, da kommt Robert um die Ecke, Anfang 30, rothaarig. Er hat Mitleid mit mir und erklärt sich bereit, mir ein paar schnelle Fragen zu beantworten. Wir setzen uns auf eine alte, klapprige Holzbank vor dem Haus. Von Robert erfahre ich, dass von den früheren Hausbesetzern noch immer drei im Haus wohnen. Die Hausgemeinschaft beschreibt er als sehr lose organisiert. Über neue Bewohner werde gemeinsam entschieden. Auch Reparaturen erledigen die Bewohner selbst. Sonst unterscheidet sich Roberts Wohnsituation nicht groß von der in einer WG. Nur dass er wesentlich weniger zahlt: 230 Euro. Ob ich sein Zimmer ganz kurz sehen dürfe? Na gut. Als Robert die Haustür aufschließt, stolpere ich beinahe über eine Kiste mit Holzbriketts. "Ach, ihr habt hier gar keine Heizungen?", frage ich ungläubig. "Ne, wir haben noch richtige Öfen." Robert führt mich im Schnelltempo durch die WG. Hohe Decken. Dielenboden. Im Wohnzimmer steht ein orthodoxer Klapp-Altar. Daneben stapeln sich mehrere Röhrenfernseher übereinander. "Die habe wir letztens zu einer Party mitgenommen", erklärt er, "und darauf schwule Pornos gezeigt." Wir biegen in sein Zimmer ab, ein wildes Sammelsurium aus improvisierten Möbeln. "Es gibt immer wieder Leute, die ihren Sperrmüll vor unserem Haus abstellen", erklärt Robert, "weil sie denken, so ein chaotisches Haus kann das sicher gebrauchen. Manchmal nervt's, manchmal sind aber auch echt coole Sachen dabei." Er zeigt auf eine Stahlkonstruktion im Eck. "Ihr seid hier schon ein bisschen die Exoten, was?", schmunzele ich, während ich auf die schicken Boutiquen der Kastanienallee hinunterblicke. "Ja", stimmt Robert zu, "man fühlt sich wie auf so einer Insel. Wie in einer alternativen, queeren Bubble."

3. Der Wasserturm im Prenzlauer Berg

Der Wasserturm von außen | Bild: Henrike Möller

"Rapunzel, lass dein Haar herunter", möchte ich rufen, als ich den altehrwürdigen Turm hinaufblicke. Dass hier wirklich Leute wohnen, will immer noch nicht richtig in meinen Kopf. Ich möchte gerade damit anfangen, mich durchzuklingeln, da kommt ein älterer, sanftmütig dreinblickender Herr auf mich zu. Wenn das mal keine Chance ist: "Wohnen Sie hier?", frage ich ohne große Umschweife. "Ja", sagt er. Deutlich länger werden seine Antworten an diesem Nachmittag nicht mehr. Herr Beck (Name geändert) ist kein Mann großer Worte. Aber er hat einen kindlichen Spaß daran, mir seinen Wasserturm zu zeigen. Seit 1988 wohnt er hier, da war der Wasserturm zwar schon seit über 30 Jahren nicht mehr in Betrieb. Herr Beck kennt sich aber trotzdem bestens aus. Stolz schreitet er die Steintreppe nach oben, die mich sofort an einen Kirchturm denken lässt. Im zweiten Stock hält er kurz an, um mich einen schnellen Blick in seine Wohnung erhaschen zu lassen. Verschachtelt sieht es aus, perfekt zum Verstecken spielen. Die Zimmer sind kuchenstückmäßig geschnitten und führen im Halbmond um das Treppenhaus herum. Wieder raus aus der Wohnung zeigt Herr Beck auf die Wohnungstür gegenüber. "Die gehört auch zu uns", erklärt er, "die Wohnung hat zwei Eingangstüren." Besonders früher, als er noch mit seiner WG und nicht mit seiner Frau hier gewohnt habe, sei das praktisch gewesen. Herr Beck führt mich weitere Treppen nach oben. Dann eine wackelige Leiter. Und schließlich sind wir da, ganz oben im Wasserturm.

Ausblick vom Wasserturm | Bild: rbb/Inforadio/Henrike Möller

Mehr als "wow", bringe ich erstmal nicht zustande, so baff bin ich. Herr Beck freut sich. Ich weiß gar nicht, was ich beeindruckender finde: das Innere des Wasserbehälters oder den Ausblick, den man von hier oben hat. Magisch zieht es mich ans Fenster. Unter mir erstreckt sich die Parkanlage, die zum Wasserturm gehört. Sie sieht fast aus wie ein kleiner Wald. Dahinter blitzt der Fernsehturm hervor. Ich eise mich los und blicke auf einen gewaltigen, antiken und porös aussehenden Wassertank. "Alles stabil", beruhigt mich Herr Beck. Von dem Tank gehen sternförmig Mauern ab, in die kleine Öffnungen eingelassen sind, durch die man kriechen kann, um von Kuchenstück zu Kuchenstück zu kommen. Ich schlüpfe einmal komplett um den Tank herum, komme an einer Art Litfaßsäule mit alten Plakaten aus den 50ern vorbei, dann an einem Wäscheständer, auf dem jemand seine Wäsche trocknet. "Das ist meiner", gesteht Herr Beck kleinlaut. Wir kichern. Recht hat er. Diese riesige Fläche ungenutzt zu lassen, wäre ja auch eine Verschwendung. Vor meinem geistigen Auge stelle ich mir vor wie hier Kunstausstellungen stattfinden oder Partys - Sisyphos und Berghain könnten einpacken.

