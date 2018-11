Wetter in Berlin und Brandenburg

Auch wenn es nach Monaten mit T-Shirt-Wetter schon fast nicht mehr danach aussah: Der Winter naht, mit allem drum und dran. Der erste Schnee soll in Berlin und Brandenburg noch am Dienstagabend fallen.

Vom Hochsommer kopfüber in Richtung Winter: Am Dienstag soll es in Berlin und Brandenburg die ersten Schneefälle geben. Für den Nachmittag und den Abend haben die Meteorologen zunächst Schneegriesel und später leichten Schneefall angekündigt.

Nach und nach könne es immer mehr "Tropfen oder Flocken" geben, sagte Oliver Klein vom Wetterdienst Meteogroup am Dienstag rbb|24. Niederschläge erwartet der Meteorologe vor allem im südlichen und westlichen Brandenburg, in der Region zwischen Prignitz und Elbe-Elster.