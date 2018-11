Es wird also tatsächlich kälter in der Region. Denn eine Kaltfront ist auf dem Weg zu uns. Und die bringt nicht nur besagte einstellige Tageshöchsttemperaturen (schon für Freitag sind nur noch acht Grad gemeldet, Tendenz dann sukzessive fallend), sondern auch, so Büttner, "frostige Nächte". Besonders steche die Nacht zum Sonntag heraus. Bei sternenklarem Himmel könnten Temperaturen von bis zu minus fünf Grad in den frühen Morgenstunden vereinzelt zu Glätte auf den Straßen führen. "Die Fahrweise sollte unbedingt angepasst werden", warnt Büttner.

Er erinnert aber daran, dass die kommenden Temperaturen die Normalwerte für den November seien. Denn – wie der ganze vorausgegangene Endlos-Sommer – sei auch der normalerweise für seine Tristesse bekannte Monat bislang zu warm, zu trocken und zu sonnig gewesen. "Im Schnitt war es viereinhalb Grad zu warm in der ersten Novemberhälfte", sagt Büttner. Auch sei mit rund zehn Litern nur etwa ein Viertel des normalen Niederschlags gefallen. Zudem habe der Monat mit 40 Stunden in Sachen Sonnenschein schon 75 Prozent seines Solls erreicht.

Wenn es jetzt also kalt würde, würde sich der Monat wenigstens "einmal in diesem Jahr an die Statistik halten."